AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
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- AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı
AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı
DHA | 31 Ekim 2021 Pazar - 12:35 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 12:35