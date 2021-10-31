31 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1330 -0.14
USD 9,5900 0.66 ALTIN 551,060 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı

DHA |  31 Ekim 2021 Pazar - 12:35 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 12:35

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı.


AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
 

ETİKETLER

AFAD sel antalya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.