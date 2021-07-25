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AFAD bu mesajla uyardı: Kesinlikle dönmeyin, uzak durun...

25 Temmuz 2021 Pazar - 20:31 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 20:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel tehlikesi öncesinde, sel anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin video yayımladı.


AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, sel tehlikesi  öncesinde yapılacaklara ilişkin bilgiler verildi. Öncelikle bulunulan yerin sele  maruz kalma riskinin öğrenilmesi gerektiği belirtilen mesajda, sel yataklarına  yerleşmemeye özen gösterilmesi, sel konusundaki uyarıların, sosyal medya, radyo  ve televizyondan takip edilmesi istendi.
 
Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise  nehirlerin taşmasına neden olacağına işaret edilen mesajda, sel sigortası  yaptırılması ve "aile afet planı" hazırlanırken sel riskinin göz önünde  bulundurulması gerektiği kaydedildi.
 
Sel tehlikesi sırasında yapılacaklara ilişkin de önerilerde bulunulan  mesajda, sel bölgesinin hemen terk edilerek, yüksek ve güvenli bölgelere  gidilmesi, elektrik kaynaklarından da uzak durulması çağrısı yapıldı.
 
"Sel sırasında araç içindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeye  çalışmayın." uyarısına yer verilen mesajda, herhangi bir arıza oluşması durumunda  aracın hemen terk edilerek yüksek bir yere çıkılması gerektiği belirtildi.
 
AFAD'ın mesajında, sel sonrasında yapılacaklara ilişkin ise şu  uyarılara yer verildi:
 
"Geri dönün uyarısını almadan kesinlikle evlerinize dönmeyin. Özel  ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza yardımcı olmayı unutmayın. Binalarınızın  duvarları, zeminleri veya diğer yerlerde herhangi bir hasarı olup olmadığını  kontrol edin. Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan  el fenerleri kullanın. Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin resmini çekin.  Evinizde gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve  elektrikle çalışan eşyaların olabileceğini düşünerek tedbirli olun. Sel sırasında  evinizde kalmış yiyecekler varsa konserveler dahil kesinlikle kullanmayın."
 
AFAD gönüllülerinin çalışmaları
 
Ayrıca AFAD, Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen sel  felaketinin ardından gönüllülerin katıldığı temizlik çalışmalarına ilişkin video  paylaştı.
 
Videoda, emekli, hemşire ve öğrencilerin yer aldığı AFAD  gönüllülerinin, çamur ve balçıkla kaplanan alanları temizlediği görüntüler yer  aldı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD sel
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