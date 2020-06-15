AFAD: Bingöl'de 88 artçı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 88 artçı yaşandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından müdahale ve tarama çalışmaları devam ediyor.

Deprem sonrası ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 88 art çı yaşandı.

Bölgeye sevk edilen çadır sayısı 1482 oldu. Gönderilen toplam yatak sayısı 3 bin 592'ye, battaniye 4 bin 800'e, yastık çarşaf seti ise 3 bin 300'e ulaştı. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye malzeme sevki sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Bingöl'de çalışmaları yönetiyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeki çalışmaları koordine ediyor.