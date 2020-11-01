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AFAD bağış nasıl yapılır? İzmir yardım kampanyası!

01 Kasım 2020 Pazar - 10:20 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 10:20

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması için AFAD Koordinasyon Merkezi'nde 28 çalışma grubu görev yapıyor. Deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor. AFAD tarafından, İzmir'de ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu duyuruldu. Vatandaşlar da İzmir'deki depremzedelere destek olmak amacıyla AFAD nasıl bağış yapacağını araştırıyor. Peki, AFAD'a bağış nasıl yapılır? İşte detaylar...


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından, İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardımlara ilişkin bir açıklama yapıldı. AFAD tarafından, İzmir'de ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu duyuruldu. Peki, AFAD'a bağış nasıl yapılır? İşte İzmir depremzedelere yardım ve bağış ile ilgili yapmanız gerekenler...
 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından, İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardımlara ilişkin bir açıklama yapıldı.
 
GIDA KOLİSİ VE YENİ BATTANİYEYE İHTİYAÇ VAR
 
Bölgede faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu belirtilerek, "Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Beslenme hizmetleri konusunda ise ana sorumlu kuruluş Türk Kızılayı olup bu konudaki faaliyet halen devam etmektedir. Beslenme ile ilgili destek olmak isteyenlerin bu kurumla irtibata geçmeleri ve koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir" denildi.
 
 
 

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