AFAD’dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3’ü 4 üzeri olmak üzere 193 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.
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AFAD: 193 artçı deprem meydana geldi
İHA | 15 Haziran 2020 Pazartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 22:24