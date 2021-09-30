AFAD 1749 sözleşmeli personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, 1749 sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

AFAD personel alımı yapacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan İhdas Kararı ile bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere AFAD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadro ve niteliklerde 1749 personel alımı yapacak. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, 1749 personel alımı başvuru şartları neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar da belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İhdası yayımlandı. Yayınlanan ilana göre, 183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Avukat, 7 Diğer Sağlık Personeli, 7 Teknisyen, 5 Veteriner Hekim,61 Sosyal Çalışmacı, 146 Mühendis, 175 Büro Personeli, 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.



2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,



Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,



3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AFAD personel alımı başvurularının başlayacağı henüz belli değil.