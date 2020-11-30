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Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini sattı

30 Kasım 2020 Pazartesi - 8:29 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 8:29

Sigorta şirketi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini Vienna Insurance Group'a sattı


Sigortacılık kuruluşu Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini Vienna Insurance Group'a sattı.
 
Şirketten yapılan açıklamada, Doğu Avrupa birimi olan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye sigortacılık, emeklilik ve varlık yönetimi  işlerinin 830 milyon euro bedelle  Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe şirketin satılacağı duyuruldu.
 
Aegon CEO'su Lard Friese, işlemin şirketin bilançosunu önemli oranda  güçlendireceğini ifade ederken, 4 ülkedeki faaliyetlerin zaman içinde  kendilerine önemli katkı yaptığının altını çizdi.
 
Açıklamada satın alma işleminin regülasyon onaylarına tabi olduğunun  altı çizilirken işlemin 2021 yılının ikinci yarısında onayların ardından  tamamlanmasının beklendiği vurgulandı. (Hürriyet)

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