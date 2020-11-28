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Adriana Lima'ya çağrı: 'Üçüncü kangal bizden olsun'
Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Los Angeles'taki evinde baktığı Kangal köpeği sayısını ikiye çıkarması Sivaslıları sevindirdi. Sivas'taki Kangal köpeği yetiştiricileri Lima'nın istemesi halinde üçüncü köpeği, kendisine hediye edebileceklerini açıkladı.
Brezilyalı model Adriana Lima geçen yıl temmuz ayında Los Angeles'taki evinde baktığı Sivas Kangal köpeği sayısını ikiye çıkardı.