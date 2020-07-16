Adrese dayalı okul sorgulama! 2020 Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adrese dayalı okul sorgulama konusu adaylar tarafından araştırılıyor. LGS sınavıyla birlikte öğrenciler adresine yakın liseleri tercih edebilecek. Öğrencilerin çoğunun adresine en yakın okula kayıt olabilmesini sağlayacak sistemle LGS sınav sonucu kayıt aşamasında önemli olacak. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adrese dayalı okul sorgulama araştırılıyor. Peki, Adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır? Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır? İşte Adrese dayalı okul sorgulama 2020...
ADRESE DAYALI OKULLAR 2020 LİSTESİ!
2020-2021 eğitim-öğretim yılında okullarda eğitim görecek olan öğrencilerin kayıtları için ikametgah bilgileri esas alınacak.
Adrese dayalı liseler 2019 listesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminde yer alan 'Okullar ve Diğer Kurumlar' sekmesinden okullar görünebiliyor.
ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adrese dayalı lise kayıtları için LGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Adrese dayalı okul sorgulama işlemleri ilkokul, ortaokul ve lise için yapılabiliyor. MEB'in hizmete açtığı sayfadan il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilen kişiler bölgedeki okulların listesine ulaşabiliyor.
ADRESE DAYALI OKULLAR 2020 LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!