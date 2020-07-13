Adrenochrome nedir, ne demek? Wayfair ile gündeme geldi! Adrenochrome kullananlar ünlüler kim? Adrenochrome üretimi nasıl yapılıyor?

Bir kimsayal bileşim olan Adrenochrome’un moleküler formülü C9H9NO3’tir. Adrenochrome konusu Wayfair istesi üzerinden çocuk ticareti yapıldığına yönelik iddialarla bağlantılı olması için yeniden gündem oldu. Kayıp çocukların online alışveriş sitesinde ticaretinin yapıldığı yönündeki iddialar, sonrası Adrenochrome nedir? Adrenochrome ne demek? Adrenochrome üretimi nasıl yapılıyor? Adrenochrome ne işe yarar? soruları araştırılamaya başlandı.

ADRENOCHROME NEDİR?

Adrenochrome ile ilgili iddialar özellikle ABD'li ünlülerin çocuk derisinden elde edildiği öne sürülen bu bileşeni kullandığı yönündeki bazı itiraf ve iddialarla yeniden tartışıldı. Sandra Bullock, genç kalma sırrıyla ilgili bir TV programında yaptığı açıklamada gençlik sırrı olarak Epidermal Büyüme Faktörü'nü (EGF) göstermiş ve bu yöntemle vücuduna çocuk derisi enjekte ettirdiğini, gençlik sırrını da bu yönteme borçlu olduğunu söylemişti. EGF yöntemi olan ve Adrenochrome adı verilen bir kimyasal bileşim vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir.

Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili tüyler ürpertici iddialar da var.

Adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığını için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında.

ADRENOCHROME KULLANANLAR ÜNLÜLER

Adrenochrome'un en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatmasıdır. Sandra Bullock gibi pek çok ünlü ismin bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor. Sandra Bullock, bunu açıklasa da iddialara göre bu yöntemi Madonna, George Coolony, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks ve daha bir c¸ok ünlü ismin kullandığı düşünülüyor.

ADRENOCHROME ÜRETİMİ NASIL YAPILIYOR?

Potansiyel kurban is¸kence yo¨ntemine maruz kalıyor ve o¨lu¨m su¨resi mu¨mku¨n oldugˆunca uzatılıyor. Buna bağlı olarak vu¨cudun salgıladıgˆı adrenochrome miktarı c¸ogˆalıyor ve kurban o¨ldu¨ru¨ldu¨kten sonra boynun arka kısmından s¸ırınga yardımıyla kimyasal emiliyor.