Adnan Oktar'ın iğrenç yüzü romana dönüştürüldü

ADNAN OKTAR'I KİM KORUYOR?

"Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür."

HALE'NİN HİKAYESİ

Romanda, 70 kadar mağdur kızın anlatımları doğrultusunda ‘Hale’ adlı hayali karakter yaratıldı. Buna göre üniversiteli Hale, İstanbul’da ünlü bir AVM’de gezerken, Oktar’ın ‘kız bulma imamı’ diye suçlanan B.Y. tarafından hedef seçiliyor. Kendisini ajans sahibi olarak tanıtan B.Y., Hale’ye lüks markaların sosyal medyadaki reklam yüzü olmayı öneriyor. Hale, kabul ediyor. B.Y., Hale’yi evine bırakıyor. Bu sırada pahalı arabasını, korumalarını, tabancasını ve torpido gözündeki parasını göstererek, genç kızı etkiliyor. İşleri yüzünden evlenemediğini, Hale’den hoşlandığını söylüyor.