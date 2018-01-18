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Adnan Oktar için flaş karar

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 20:40 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 20:40

Avusturya'da yaşayan babanın, uzun süredir haber alamadığını belirttiği biri 17 yaşında olan 2 kızını kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın programında gördüğü ve Türkiye'ye gelerek kızlarının zorla bir yerde tutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle "uzaklaştırma" kararı çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce  ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları Ş.K. (19) ve  B.K'dan (17) uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine  kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını  gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia ederek, Anadolu  Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
 
Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülperi K. ve  Adnan Oktar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma  açtı.
 
Soruşturma kapsamında savcılık, baba Elvan Koçak'ın ve kızları B.K. ve  Ş.K'nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu  belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine  Dair Kanun kapsamında, koruma çıkarılmasını talep etti.
 
Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi, önleyici  tedbir kararı verilebilmesi için delil aranmayacağı gerekçesiyle söz konusu  talebi kabul etti.
 
Bu kapsamda 20. Aile Mahkemesi, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar  hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K'ya yönelik 6 ay süreyle şiddet  tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda  bulunmamasına karar verdi.
 
Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın, baba ve kızlarının bulunduğu  konuta, iş yerine ve kendilerine 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar veren mahkeme,  iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine hükmetti.
 
Aile Mahkemesi ayrıca, 17 yaşında olan B.K'nın velayetinin tedbiren  babaya verilmesini de karara bağlayarak, anne Gülperi K'nın kızı B.K. ile haftada  1 gün pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurmasına karar  verdi.
 
Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın bulundurulması veya taşınmasına  kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi yönünde hüküm kuran Aile  Mahkemesi, tedbir kararının şiddet mağdurları B.K, Ş.K. ve baba Elvan Koçak ile  şiddet uygulayan Gülperi K. ve Adnan Oktar'a derhal tebliğ edilmesini  kararlaştırdı.
 
Öte yandan Aile Mahkemesinin kararında, Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın  tedbire aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi  tutulacakları belirtildi.
 

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