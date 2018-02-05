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Adnan Oktar hakkında suç duyurusu

05 Şubat 2018 Pazartesi - 15:46 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 15:51

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.


Ankara Adliyesi önünde, Diyanet-Sen üyeleri adına açıklama yapan Genel  Başkan Vekili Osman Aydın, Türk milletinin istiklal mücadelesi verdiği bugünlerde  bazı mahfillerin, bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine suni gündemler  oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
 
Aydın, İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan  Adnan Oktar ve sahibi olduğu A9 kanalına, duyarlı Müslüman ailelerin tepkilerinin  her geçen gün arttığını söyledi.
 
İslam'ın kadın ve erkeklerin giyim, tavır ve davranışı konusundaki  hükümlerinin açık olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:
 
"İslam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği  nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak  normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın  arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte İslam ahlakının  sınırlarını zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba,  kimsenin gözünden kaçmamaktadır ve oynanan oyunun herkes farkındadır."
 
Süslü ifadeler, hipnoz yöntemleri, algı operasyonları ve tehditlerle  gençleri kendi menfaatlerine alet eden her tür yapıdan rahatsız olduklarını ve bu  tür yapılara karşı var güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Aydın, "Yüce  dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade  ediyor, kurmuş olduğu 'kerhane' içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli  olduğunu hatırlatarak dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye  ediyoruz." dedi.
 
Adnan Oktar'ın, Diyanet'in, fasid yapılara geçit vermeyen halinden  rahatsız olan birtakım yapıların uzantısı olduğunu beyan eden Aydın, "Adnan  Oktar'ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu bir kalkışmadır. İslam'a ve  insanlığa karşı isyandır. Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri  uyuşturulmuş, mankurtlaştırılmış bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve  tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir."  ifadelerini kullandı.
 
Aydın, bir soru üzerine A9 kanalının kapatılmasını istediklerini  kaydetti.
 
Osman Aydın ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığına Oktar hakkındaki suç duyurusu dilekçesini teslim etti.
 

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