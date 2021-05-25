25 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 -0.02 EURO 10,3020 0.50
USD 8,3990 0.12 ALTIN 508,740 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Adnan Oktar hakkında flaş karar! 'Aslanlar'a kötü haber

25 Mayıs 2021 Salı - 11:11 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 11:11

Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı ‘Aslanlar’ diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yapan Adnan Oktar, uyarıları dinlemeyince asmayınca Batman’a nakledildi...


‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘cinsel saldırı’ gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu’nda tamamlıyordu. Burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı’na bildirdi.
 
BATMAN’DA TEK BAŞINA
 
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar’ın tek başına Batman’ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilmesi kararı aldı. Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Erkek müritlerinin de Adnan Oktar’la birlikte Batman’a gitmek için yaptığı başvurular ise reddedildi. Adnan Oktar, yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne’den yola çıkarıldı ve karayoluyla Batman’a götürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık muayenesinden geçirilen Oktar, dün cezaevine yerleştirildi.
 

ETİKETLER

Adnan Oktar oktar Adnan Oktar son durum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.