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Adnan Oktar, 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

DHA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 13:32

Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada karar: Tutuklu sanık Adnan Oktar, birden fazla suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları  karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan  Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ve tutuksuz sanık katıldı.
 
Mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, çok sayıda taraf  avukatı da hazır bulundu.
 
Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada daha sonra  dosyayı karara bağlayan heyet, alınan kararları açıkladı.
 
Tutuklu sanık Adnan Oktar, birden fazla suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Davanın geçmişi
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin İstanbul  30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 17  Eylül 2019'da Silivri'de yapılmasına karar verilmişti.
 
Mahkeme, 17 Eylül'deki duruşmada ilk olarak örgüt elebaşı Adnan  Oktar'ın savunmasını almıştı.
 
Sanıkların çoğu, savunmalarında haklarındaki suçlamaları ve örgüt  iddialarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
 
Dava sürecinde bazı müştekilerin dinlenilmesi sırasında mahkeme  heyetinin aldığı karar uyarınca kapalı yapıldı.
 
 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuksuz  sanıkların duruşmalara katılma zorunluğunu kaldırırken, buna rağmen birçok  tutuksuz sanık ve izleyici duruşmaları takip etmeyi sürdürdü.
 
İstenen cezalar
 
 Cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını 13  Kasım 2020'de mahkemeye sunmuştu.
 
  Mütalaada, tutuklu sanık örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın, "suç işlemek  amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 20 kişiye karşı "birden fazla kişiyle  birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı", 7 kişiye karşı "birden fazla  kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı", "suç örgütlerinin  oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme", 15  kişiye karşı "örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin  kaydedilmesi", 5 kişiye karşı "kişisel verilerin kaydedilmesi", 2 kişiye karşı  "kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak  kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 12 kişiye karşı "cebir ve şiddet kullanarak  kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 7 kişiye karşı "örgütün korkutucu gücünden  yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi", 2 kişiye karşı "eziyet",  "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "özel belgede sahtecilik", "resmi  belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek", "nitelikli dolandırıcılık" ve  "kaçakçılık" suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması  isteniyor.
 
Mütalaada, aralarında Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz  Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Merve Büyükbayrak, Aylin Atmaca, Alev Babuna ve  Ulviye Didem Ürer'in de bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 13 sanığın "örgüt  yöneticisi olmak" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri ve örgüt  faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti.
 
 Mütalaada, tutuklu sanıklardan Mehmet Noyan Orcan'ın, 3 kişiye karşı  "birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı", "birden fazla  kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı" ve "silahla, birden  fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı" suçlarından 162 yıla kadar hapsi  istenmişti.
 
Sanık İbrahim Tuncer'in 2 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte  ve silah tehdidiyle cinsel saldırı" suçundan 63 yıla kadar hapsi talep edilen  mütalaada, sanık Halil Hilmi Müftüoğlu'nun, 6 kişiye karşı "birden fazla kişiyle  birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı" ve "birden fazla kişiyle birlikte  cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 231 yıla kadar hapis  cezasına çarptırılması öngörülmüştü.
 
Mütalaada, sanık Bora Yıldız'ın, "cinsel saldırı", 8 kişiye karşı  "birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı" ve "birden  fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından  396 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
 
 Sanık Tarkan Yavaş'ın, 6 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte  ve silah tehdidiyle cinsel saldırı", "birden fazla kişiyle birlikte cebir ve  tehditle çocuğun cinsel istismarı", "gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" ve "resmi  belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarından 239 yıla kadar hapsi istenen  mütalaada, haklarında "örgüt üyeliği" veya "örgüte üye olmamakla birlikte yardım"  suçlarından iddianame düzenlenen 222 sanıktan bazılarının beraati, bazılarının  ise benzer suçlardan çeşitli miktarlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
 

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adnan oktar hapis ceza
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