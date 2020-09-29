Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu 74 personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere KPSS ile en az lise mezunu sözleşmeli personel alınacak. Peki, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Adnan Menderes Üniversitesi hemşire ve sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 sözleşmeli personel alıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı ilanı ve başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Adnan Menderes Üniversitesi hemşire ve sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam edilmek üzere (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak hemşire ve sağlık personeli kadrolarına 74 sözleşmeli personel alacak.

HEMŞİRE VE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı ilanına göre adayların, 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacak. Başvuru yapacak adayların sınav tarihi itibariyle en az 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabilecek.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü başvuru ofisine şahsen başvurmaları gerekiyor. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen şartları ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca istenen sertifika/belgelerin üzerinde tarih olması ya da ekinde tarihi belirten ayrı bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur. İlan başvuru süresi içinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecek. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacak.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.