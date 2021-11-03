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Adnan Koç’a üst mahkemeden şok! 6 polisi yaraladığı iddia edilmişti

03 Kasım 2021 Çarşamba - 9:31 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 9:31

Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada ünlü oyuncu mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirazlar sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkların 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yargılanarak cezalandırılması gerektiğine karar vererek dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.


İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada ünlü oyuncu mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart 2018'de takibe alınan uyuşturucu satıcısı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiğini tespit etmişti.
 
 
16 YIL 8 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada müşteki polislerin avukatı Ayhan Baykal oyuncu Adnan Koç ile kardeşlerinin cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etmişti. (Sabah)
 

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