Adnan Bali kimdir? İş Bankası 16. Genel Müdürü Adnan Bali mart ayında görevi bırakacak! Adnan Bali nereli, kaç yaşında?

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali mart ayı sonunda yapılacak olan genel kurul itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı. Bali, 1986 yılında müfettiş olarak göreve başladığı İş Bankası’nda bu yıl itibarıyla 35 yılını doldururken, 10 yıldır da İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Adnan Bali kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısı ile mart ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Bali, o tarihe kadar ise görevinin başında olduğunu belirtti. Adnan Bali, uygun görülmesi durumunda yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini söyledi.

Bali, basın toplantısını dün çıkan haberler nedeniyle yapmadıklarını, daha önceden planladıklarını belirtti.

Adnan Bali kimdir?

1962 yılında İslahiye'de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atanmıştı..

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Adnan Bali'nin kariyeri...

Adnan Bali ilk olarak 2002 yılında Şişli Şube'de müdür oldu.

2004 yılında isöe aynı pozisyonda Galata Şubesi'ne geçti.

Ardından Adnan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

5 yıl devam eden Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 2011 tarihinde Ersin Özince'nin yerine, Genel Müdür olarak atandı.

İş Bankası'nda 35. yılını tamamlayan Adnan Bali, göreve geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Adnan Bali aynı zamanda;

-Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,

-Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi,

-Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi.