Adliyelerde HES kodu zorunlu mu? Adalet Bakanlığı açıkladı!

Adalet Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, adliyelere 'Hayat Eve Sığar' (HES) koduyla giriş yapılması şartı getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı koronavirüs önlemlerine yenilerini ekledi. Bakanlık tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderilen yazıda, adliyelere HES kodu giriş yapılması istendi. Yeni uygulama kapsamında ek personel de görevlendirilecek. Böylece HES kodu olmayan vatandaşlara adliye girişinde kod alınması konusunda yardımcı olunacak. Bakanlık ayrıca virüsle mücadele kapsamında Yeni Çalışma Esasları Klavuzu’nda yer alan tedbirlerin de devam ettiğini ve il pandemi kurullarıyla sürekli koordinasyon halinde olunması gerektiğini belirtti.

ADLİYELERDE ALINAN ÖNLEMLER

Öte yandan bakanlık, daha önce de Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu hazırlayarak tüm mahkemelere, başsavcılıklara ve icra müdürlüklerine göndermişti. Kılavuzda yer alan çalışma esaslarına göre alınan tedbirlerin bazıları şöyle:

"Adliyelere maskesi olmayan hiç kimse alınmıyor. Herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmiyor. Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayıp sağlık kurumuna yönlendiriliyor. Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni veriliyor. Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanıyor. Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanıyor. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılıyor. Ortak alanlarda bulunan koltuklar seyreltiliyor. Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılıyor. UYAP ve SEGBİS kullanımı yaygınlaştırılıyor."