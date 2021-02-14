Adliyelerde flaş değişiklik! e-devlet üzerinden yapılacak

5 bakanlık harekete geçti. Adliyelerde büyük değişiklik. Taslak hazırlandı. Taslak metne göre, engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastaların adli süreçleri, bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülebilecek. Adliyelerde ifade alma işlemlerinin 7 gün 24 saat esasıyla yapılacak. Maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlara da adli süreçlerinin kolaylaştırılması için e-devlet üzerinden başvuru imkanı verilecek.

Adalet Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 5 bakanlığın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan kişiler, makul sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmeleri şartıyla, polis tarafından serbest bırakılabilecek. Taslak metne göre, adliyelerde ifade alma işlemlerinin 7 gün 24 saat esasıyla yapılması sağlanacak. Adli kontrol tedbiri ile diğer bazı koruma tedbirlerinin yanlış veya haksız uygulanması halinde, uygulamadan mağdur olan kişiye tazminat ödenmesi imkanının getirilmesi planlanıyor.

ENGELLİ VE YAŞLILARA KOLAYLIK