Tam kapanmada adliyelerde yargılama faaliyetlerine katılımda ortaya çıkabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla acil işler dışında ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşifler 17 Mayıs'a kadar ertelenmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme Genelgesi ile birlikte işlemler için adliyelere gidecek vatandaşlar bugün adliyelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Adliyeler açık mı? Adliyeler saat kaçta açılıyor? Mahkemeler ve davalar görülecek mi? Adliyeler kaçta açılıyor? Mahkemeler açık mı? Davalar ertelendi mi? İşte merak edilen soruların cevapları...

Tam kapanma sona erdi ve Türkiye'de Kademeli Normalleşme süreci başladı. 17 gün süren tam kapanmada kapalı olan pek çok kurum ve kuruluş bugün mesailerine başladı. Türkiye'de başlayan bu yeni dönemle birlikte pek çok kişi de adli işlemleri için adliyelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Adliyeler açık mı? Adliyeler saat kaçta açılıyor? Mahkemeler ve davalar görülecek mi? Adliyeler kaçta açılıyor? Mahkemeler açık mı? Davalar ertelendi mi? İşte detay...

ADLİYELER AÇIK MI?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tam kapanma döneminde hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden esnek çalışma usulleri getirilmiş, idari izinli sayılanlar ile çalışma saatleri yeniden belirlenmişti. Yargılama faaliyetlerine katılımda ortaya çıkabilecek mağduriyetleri de önleme amacıyla, tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ertelenmişti. 17 günlük süre içerisinde esnek çalışma kapsamında olan adliye çalışanları bugün 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulü ile hizmet vermeye devam edecek.

Genelgede, kamu kurum ve kurluşlarındaki mesai saatleri ile ilgili madde şu şekilde: