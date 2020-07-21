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Adliyede silah sesleri! 3'ü çocuk çok sayıda yaralı

21 Temmuz 2020 Salı - 11:10 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 11:24

Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti. Yaralılar gelen ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.


Adana'da İnönü Caddesi üzerindeki Adliye binası önüne motosikletle gelen bir kişi, bir duruşma için bekleyen gruba pencereden ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
 
İhbar üzerine adliye binasına çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Büyük panik yaşanan olayda yaralı yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi.
 
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Adana Adliye silah
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