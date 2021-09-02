Adli yıl mesajları! 2021-2022 adli yıl başladı… İşte yeni adli yıl kutlama mesajları ve sözleri…

Yeni adli yıl mesajları 20 Temmuz'da başlayan adli tatilin sona erip, yeni adli yılın açılmasıyla yoğunluk kazandı. 1 Eylül itibariyle adli tatil sona erdi. Adli yıl hakkında mesaj atmak, sosyal paylaşım platformlarından paylaşım yapmak isteyenler Adli yıl mesajları hakkında araştırma yapıyor. İşte Adli yıl mesajları…

YENİ ADLİ YIL MESAJLARI

2021-2022 adli yılın açılışını kutlar, hakim, savcı ve tüm yargı çalışalarına başarılar dilerim.

2021 2022 Yeni Adli yılı, ülkemiz ve vatandaşlarımız ile tüm yargı camiamız için hayırlı olsun.

Yeni adli yılda tüm yargı mensuplarına başarılar dilerim.

Adaletin tesisi için vatanımızın her köşesinde fedakarca görev yapan yargı çalılşanlarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor ve vazifelerinde başarılar diliyoruö

Adalet mülkün temelidir. Yeni adli yılda tüm yargı mensuplarına başarıla diliyorum.

Adaletin tesisi için vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan yargı çalışanlarının yeni adli yılını tebrik ederim.

2021-2022 Adli Yılı ülkeye, millete, hakim, savcı, avukat ve destek personeli ile tüm yargı camiasına hayırlı olsun.

Yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

ADALET BAKANI GÜL'ÜN 2021-2022 ADLİ YIL AÇILIŞ MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajı:

Adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Her adli yıl başında olduğu gibi bugün de heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz.

Hepimizin bildiği gibi adliyeler, adalet duygusunun ikametgâhıdır. Yargı, milletin göz bebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan onuru, insan hakkıdır.

İnsan onurunu ve hakkını korumayı, bütün adalet hizmetlerinin en temel misyonu olarak görüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 'güven veren ve erişilebilir adalet' vizyonumuzu ortaya koyduk. Aynı perspektiften doğan İnsan Hakları Eylem Planı ile de ölçülebilir, izlenebilir, somut faaliyetler öngördük.