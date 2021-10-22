Adli Tıp'tan 28 Şubat davası hükümlüsü 4 eski general için karar

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davası hükümlüsü 4 eski generalin daha cezaevlerinde kalmalarına engel olmadığına karar verdi.

Yargıtay'ın 28 Şubat davasıyla ilgili verdiği onama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 eski asker tutuklanmıştı.

Rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen eski generaller, ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını öne sürerek infazın durdurulmasını talep etti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayeneleri yapılan Yıldırım Türker, Vural Avar, Fevzi Türkeri ve Temel Özkaynak'la ilgili rapor çıktı.

Adli Tıp Kurumu, “Cezanın infazının ertelenmesine gerek olmadığı, düzenli sağlık kontrolleri yapılarak cezaevinde infazlarına devam edilebileceği” şeklinde rapor düzenledi.

Bugün de eski generaller Hakkı Kılınç ile Erol Özkasnak Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi.