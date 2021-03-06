Adli Tıp Kurumu korkunç detayı ortaya çıkardı! Cinayet öncesi tecavüz...

İbrahim Yener, Nefise Dolapçı'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ediyordu. Geçen yıl aralıkta sabah vakti duş almak için şofbeni çalıştıran Yener, sıcak su akmayınca Dolapçı'yı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Dolapçı, Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren Dolapçı, şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 20 dakika sonra Dolapçı, tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kesti. Kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.

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