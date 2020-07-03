Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle adliyeler mart ayın kapatılmış, normalleşme süreci ile birlikte de 16 Haziran'da yeniden açılmıştı. İş dünyasının temsilcileri corona virüs nedeniyle uzayan yargı süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi için bu yıl "adli tatil" uygulamasının iptalini istedi. Peki, Adli tatil olacak mı? Adli tatil iptal edilecek mi? Adli tatil ne zaman başlar? İşte 2020 yılı adli tatili ile ilgili son gelişmeler...

Corona virüs sürecinde adliyelerin kapatılmasıyla birlikte bazı yargı süreçleri yavaşlamıştı. Corona virüste normalleşme ile birlikte 16 Haziran'da başlayan yargı süreçlerinin adli tatil ile yavaşlayacağı düşüncesi iş dünyasını harekete geçirdi. İş dünyasının temsilcileri corona virüs nedeniyle uzayan yargı süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi için bu yıl "adli tatil" uygulamasının iptalini istedi. Peki, Adli tatil olacak mı? Adli tatil iptal edilecek mi? Adli tatil ne zaman başlar? İşte 2020 yılı adli tatili ile ilgili son gelişmeler...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR?

Adli tatil 20 Temmuz -31 Ağustos arası, 42 gün olarak uygulanıyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül Salı günü başlayacak.

ADLİ TATİL İPTAL EDİLECEK Mİ?

Corona virüs süreci ile birlikte adliyelerde yoğunluğu ve bulaş riskini azaltmak amacıyla mart ayında adliyeler çalışmalarına ara vermişti. 1 Haziran'da adım adım normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı. Adliyeler ve mahkemelerde normalleşme 16 Haziran'da başladı. Ancak adli tatile az bir süre kala iş dünyasının temsilcileri de adli tatil uygulamasının iptalini istiyor. İş dünyası yargı süreçlerinin adli tatil ile yavaşlayacağı düşünüyor.

Avukat Elvan Kılıç, corona virüs salgını sonrası adli süreç hakkında merak edilenleri açıkladı.

Adli tatil konusunda ise; adli tatil mevzuatımızda 20 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Süreçlerin durdurulmasına ilişkin tartışmalarla birlikte adli tatil sürecinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin belirsizlik de ortaya çıktı. Ancak adli tatilin kaldırılması ile ilgili herhangi bir karar mevcut olmadığından, mahkemeler salgınla ilgili alınan önlemleri ve adli tatil dönemini göz önünde bulundurduğundan, duruşma tarihlerini eylül ayı ve sonrasına verdiğinden adli tatil yine belirtilen tarihlerde gerçekleşecektir. Kaldı ki adli tatilin öne alınması veya iptali mevzuat değişikliği gerektirmektedir.

Davaların bu süreçte ertelenmesi vatandaşın aradığı hakkını geç elde etmesine sebebiyet vermiştir. Ancak ertelenen dosyalarda sadece hak arama süreci uzatılmıştır. Sürecin uzaması dışında dosya üzerinde yapılan işlemlerde herhangi bir değişiklik veya iptal durumu söz konusu değildir. Tutuklu yargılanan dosyalar devam ettiğinden o dosyalarda corona virüs gibi mücbir sebepten kaynaklanan hak kaybı durumu yoktur.