Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil başlıyor. Yargı çalışanlarının toplu olarak izin kullanacağı adli tatil internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün? Adli tatilde hangi davalar görülecek? İşte adli tatil ile ilgili merak edilenler...

Yargı çalışanlarının toplu olarak izin kullandığı adli tatil başlıyor. Yargı çalışanlarının toplu olarak izin kullanacağı adli tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün? Adli tatilde hangi davalar görülecek? İşte adli tatil ile ilgili merak edilenler...

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Yargı çalışanlarının toplu olarak izin kullandığı yani hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz 'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlar.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayacak.