Adli tatil ne zaman başlıyor 2021, adli tatil kaç gün? Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil ne zaman 2021, adli tatil kaç gün? Adli tatil olarak adlandırılan yargıda toplu izin sürecinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Adliyelerde işi olanlar “Adli tatil ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davaları görürken Anayasa Mahkemesi bu kapsama girmiyor.

Adliyede işi olanlar adli tatil tarihini sorguluyor. Adli tatil, yargıdaki işlemlerin durdurması anlamına geliyor. Bu dönem davalar görülmezken acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebiliyor. Yaz dönemi başlayınca adli tatil hakkında yapılan aramalara da arttı. Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman başlar ne zaman biter, adli tatil kaç gün?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül’de başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.