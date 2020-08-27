Adli tatil bitti mi? Adli tatil ne zaman sona eriyor?

Yargı çalışanları Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında adli tatile çıkıyor. Toplu izne çıkılan adli tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılır. Peki adli tatil bitti mi? Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil süreleri…

Yargı çalışanların toplu izne çıktığı adli tatil hakkındaki araştırmalar Ağustos ayının sona ermesine günler kala merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Peki, Adli tatil ne zaman bitecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona erer, 1 Eylül’de başlar.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakar. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay da nöbetçi heyetler olarak görev yapar. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlar.