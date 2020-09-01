Adli tatil 2020 | Adli tatil bitti mi, adli yıl başladı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında yargı çalışanları adli tatile çıkıyor. Toplu izne çıkılan adli tatilde sadece, yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay da nöbetçi heyetler olarak görev yapar. Peki adli tatil bitti mi?

Adli tatil hakkındaki araştırmalar arttı. Yargı çalışanlarının toplu olarak tatile çıktığı adli tatilin ne zaman sona ereceği, adli yılın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, ne zaman bitecek? Adli tatil 2020…

ADLİ TATİL BİTTİ Mİ?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona erdi, 1 Eylül bugün başladı.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakar. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay da nöbetçi heyetler olarak görev yapar. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlar.