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Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin genelge gönderildi
AA | 01 Nisan 2021 Perşembe - 9:38 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 9:38
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi. Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek
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