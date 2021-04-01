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Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin genelge gönderildi

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 9:38 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 9:38

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi. Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek


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Adli Görüşme Odaları Abdulhamit Gül Adalet Bakanı
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