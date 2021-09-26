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Adıyamanda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KAHTA (Adıyaman), (DHA) |  26 Eylül 2021 Pazar - 21:37 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 21:37

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Said Ölmez yönetimindeki 02 KP 933 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Atik yönetimindeki 02 AT 522 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada; sürücüler ile araçlarda bulunan  Burhan Tamer, Gülay Çelik, Ali Çelik, Tuğba Taner, Zübeyde Tamer ve Şevval Çelik yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman Kahta ticari araç
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