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Adıyaman'da silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 16:48 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 18:08

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında  Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.
 
Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
 
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden  bilgi aldı.
 
Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00  sıralarında meydana geldiğini söyledi.
 
Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların  hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin  alındığını kaydetti.
 

 

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Adıyaman silahlı kavga ölüler var
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