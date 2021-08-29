Adıyaman'da kafa kafaya facia! Çok sayıda yaralı var

Sugözü Mesire alanı yakınlarında akrabalarının düğününden dönen Seval Aydınlık yönetimindeki 44 ABG 139 plakalı otomobil , ters yönden giren Celal Parlak yönetimindeki 27 RL 913 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada; otomobil sürücüleri Seval Aydınlık ve Celal Parlak ile araçlarda bulunan Efrah Aydınlık, Diba Aydınlık, Ayza Aydınlık, Orhan Aydınlık ve Zeynep Albayrak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık jandarma , itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından önlem alınırken araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İkinci kaza ise Kahta ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayadibi köyü yakınlarında freni boşalan Ali Taş (22) yönetimindeki 63 ABV 177 plakalı kömür yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü Ali Taş ile kamyonda bulunan Abdo Elabbas (26) ve Vail Muco (23) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürdürülüyor.