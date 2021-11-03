Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman milletvekili olan Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Yıldırım'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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Adıyaman'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) | 03 Kasım 2021 Çarşamba - 11:05 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 11:05