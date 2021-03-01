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Heyecan yarattı! Herkes gelip fotoğrafını çekiyor, duyan oraya koştu...

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 16:56 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 17:07

Adıyaman Sincik'in Şahkolu Köyü'nde yaklaşık 70 milyon yıllık olduğu bildirilen "Gastropod" fosili bulundu. Köylülerden Orhan Korkmaz, fosilin köylüler arasında da heyecan yarattığını belirterek, "Şimdi haberi duyan, gören herkes gelip burada fotoğraflar görüntüler çekiyor." dedi.


Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Şahkolu Köyü'nde bir çoban, kaya üzerinde kabartma tarzı  şekil gördü.
 
Köylülerin ihbarı üzerine köyde incelemede bulunan Müze Müdürlüğü  yetkilileri, kabartmanın fotoğrafını çekerek, İstanbul Teknik Üniversitesi  Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan'a gönderdi.
 
Yapılan incelemelerin ardından kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı  tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan "Gastropod" (karından  bacaklılar) nesline ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi.
 
 
Müze Müdürü Mehmet Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fosilin  yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 7 santimetre genişliğinde olduğunu  belirterek, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda ise bu fosilin yaklaşık 70 milyon  yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.
 
 
Köylülerden Orhan Korkmaz, fosilin köylüler arasında da heyecan  yarattığını belirterek, "Şimdi haberi duyan, gören herkes gelip burada  fotoğraflar görüntüler çekiyor." dedi.
 

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Adıyaman Sincik Gastropod
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