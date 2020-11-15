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Adıyaman'da bir sahada petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 10:25 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 10:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 şirketin müştereken sahip olduğu Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatının süresini uzattı.


Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. AŞ'nin müştereken Adıyaman'da sahip oldukları 9 bin 800 hektarlık bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 10 yıl uzatıldı.
 
Ayrıca, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ, Talon Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin, Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ ile devralma suretiyle birleştikleri ilan edildi.

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Adıyaman petrol ruhsat
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