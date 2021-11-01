En son Kırmızı Oda dizisinde Hikmet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında hayatını kaybetti. Semra Dinçer uzun süredir akciğer kanseriyle savaşıyordu. Sema Dinçer’in hayatını kaybetmesinin ardından oğlu da araştırılmaya başlandı, Peki Semra Dinçer’in oğlu kimdir? Adil Can Demirel kimdir, kaç yaşında?

Semra Dinçer 56 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteriyle hafızalara kazınan İstanbullu Gelin dizisindeki performansıyla göz dolduran en son da Kırmızı Oda dizisinde Hikmet rolü ile seyirci karşısına çıkan Semra Dinçer'in hayatı ölümünün ardından araştırılırken oğlu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Adil Can Demirel kimdir? Semra Dinçer’in oğlu Adil Can Demirel hakkında merak edilenler…

Adil Can Demirel kimdir?

Semra Dinçer'in 27 yaşında oğlu Adil Can Demirel, devlet tiyatrosu oyuncusudur.

Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında ‘Köşe Dönücü’ adlı dizi ile geçen güzel oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizide Hediye’nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat verdi.