Adetliyken hamile kalınır mı? Adetliyken cinsel ilişkiye girilir mi?

Çoğu kadın hamile kalma şansı daha düşük olduğu için adet döneminde cinsel ilişki konusunda rahat davranır. Kadın çoğu zaman erkeğin cinsel istek ve arzusuna karşı koyamaz ve adet döneminde ilişkiye girebilir. Peki, Adetliyken cinsel ilişkiye girilir mi? Adet döneminde hamile kalınır mı? Adetliyken hamile (gebe) kalınır mı? İşte adet dönemi ve hamilelik hakkında bilmeniz gerekenler...

Pek çok kadın adet dönemini hamile kalma açısından risksiz bir dönem olduğunu düşünür. Bu yüzden adet dönemi bitmeden partneriyle cinsel ilişkiye girebilir. Cinsel ilişki sonrasında çoğu kadın hamile kalma konusunda kafa karışıklığı yaşar. Peki, Adetliyken cinsel ilişkiye girilir mi? Adet döneminde hamile kalınır mı? Adetliyken hamile (gebe) kalınır mı? İşte adet dönemi ve hamilelik ile ilgili merak edilenler...

Adetliyken cinsel ilişkiye girilip girilmeyeceği kişilere ve kişilerin inançlarına göre farklılık gösterir. Regl döneminde cinsel ilişkiye girip girmeme kişisel bir tercihtir ancak bazı sorunlara neden olabileceğini unutmamak gerekir.

ADETLİYKEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK ZARARLI MI?

Adet döneminde kadın üreme sistemi, enfeksiyonlara karşı belli ölçüde korunmasızdır. Adet döneminde cinsel ilişkiye girmek tıbbi açıdan bir sorun oluşturmasa da kadın enfeksiyonlara açık bir süreçte olduğu için bir takım sorunlara karşılaşabilir. Bu konuda çoğu kadın adet dönemini hamile kalma açısından risksiz bir dönem olduğunu düşünür ve adet döneminde hamile kalma şansı daha düşük olduğu için cinsel açıdan rahat davranırlar.

ADET DÖNGÜNÜZ DEĞİŞEBİLİR

Regl (adet) döneminin gecikmesi ve cinsel yakınlaşmanın ardından adet kanamasının başlaması pek çok kişide kafa karışıklığına neden olabilir. Cinsel ilişkinin hemen ardından başlayan kanamalar adet döngünüzün değiştiği anlamına da gelebilir. Adetiniz erken gelebilir ya da gecikebilir. Ancak adetliyken hamile kalınmaz gibi bir düşünce doğru değildir. Adetliyken hamile kalmazsınız demek yanlış bir düşüncedir. "Nasılsa adet dönemindeyim, hamile kalmam mümkün değil" diyerek pek çok çift korunmasız cinsel ilişkiye girebiliyor. Uzmanlara göre ovulasyon (yumurtlama) söz konusu olduğunda yumurtaların yaşama süresi 4-5 gündür. Adetliyken kadın vücuduna giren spermlerin de 4 güne kadar dölleme özelliklerini koruduğu düşünülürse o an olmasa bile ilerleyen günlerde de hamile kalma ihtimaliniz bulunuyor.

SPERM 72 SAAT YAŞIYOR!

Bir erkeğin sperminin boşalma sonrası 72 saate kadar yaşayabildiği unutmamak gerekir. Adet döneminizin sonuna doğru hamile kalma şansınız artar. Bu hamile kalabileceğiniz anlamına gelir. Bir kadının hamile kalma olasılığı yumurtlama döngüsü boyunca yükselebilir ve düşebilir. Ortalama bir kadının aylık döngüsü 29 gün olabilirken, diğerlerinin 20-40 gün veya daha uzun bir döngüsü olabilir.

ADETLİYKEN HAMİLE KALINIR MI?

Sonuç olarak adet döneminde girilen korumasız cinsel ilişkinin kişileri gebelikten tamamen koruduğu gibi de bir tıbbi bilgi yok. Çok nadir karşılaşılan bir durum da olsa, bu dönemde girilen cinsel ilişki ile gebe kalınabilir.