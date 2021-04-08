Ramazan ve oruç, yılın en özel aylarından olup sonunda bizi bayrama ulaştırır. Ramazan boyunca kişilerin aklına ise birçok soru takılır. Yaşam döngüsünün bir parçası olan adet dönemi de Ramazan ayı ile birlikte hakkında en çok soru sorulan konulardan biri oluyor. Kadınlar Adet lekesi orucu bozar mı? Adet öncesi gelen kahverengi leke orucu bozar mı? sorularına yanıt arıyor.

Ramazan ayı ile birlikte oruç ve orucu bozan konular yeniden gündeme geldi. Kadınlar özellikle oruç ve regl hakkında sorularına yanıt aramaya başladı. Bu soruların başında da adet lekesinin orucu bozup bozmayacağı geliyor. İşte merak edilenler…

Adet lekesi orucu bozar mı?

Adet lekesi oruçluyken de olabileceği için kadınlar oruca devam edip etmemek konusunda her zaman tereddütte kalıyor. Çünkü adet dönemi kadın vücudunun doğal bir döngüsüdür ve belirli bir yaşa gelinmediği sürece engellenemez. Bu dönemin oruca etkisi ise merak ediliyor.

Oruç tutarken gelen adet lekesi oruç bozar. Lekenin geldiği ilk andan itibaren kadınlar adetli sayıldığından, o andan itibaren oruç tutamazlar. Adet günü tamamen sona erene kadar da oruç tutamazlar, son güne kadar adetli kabul edilirler. Oruca ancak adet bitiminde abdest aldıktan sonra başlayabilirler.

Adet öncesi gelen kahverengi leke orucu bozar mı?

Adet öncesi, adet başlangıcını belirten leke gelmeye başlar. Bu leke adet dönemindeki gibi değil kahverengi olarak gelebilir. Ancak adet öncesi gelen bu leke adetin başlangıcını belirtir. Yani leke geldikten sonra kadın adet görmeye başlar ve bu kahverengi leke adetin başlangıcı olarak kabul edilir. Dolayısıyla oruç tutamazlar.

Oruçlu iken de bu leke gelmişse yine aynı şekilde oruç tutulamaz ve oruca başlanmışsa da bu oruç bozulur.