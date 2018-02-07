Aden Körfezi tezkeresi kabul edildi! 1 yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresini bir yıl daha uzatan Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği ifade edildi. Anılan bölgelerde devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 7 Kasım 2017 tarihli kararla bir yıl daha uzatıldığı anımsatılan tezkerede, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli TBMM kararıyla hükümete verilen ve son olarak 8 Şubat 2017 tarihli ve 1136 sayılı karar ile 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılması, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında, denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için izin verilmesini anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim."

"İnsani yardımları engelliyor"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır , denizlerin, tarih boyunca ticari taşımacılık açısından önemli olduğunu, ülkelerin kalkınması ve medeniyetin gelişmesine aracılık ettiğini söyledi.

İstikrarsız bazı bölgelerdeki risk ve tehditlerin, deniz taşımacılığı güvenliğini tehlikeye attığını dile getiren Bozkır, bu durumun sonucunda uluslararası ticaretin, bölgesel ve küresel kalkınmanın, barış, güvenliğin tehdit edildiğini söyledi. Bozkır, Aden Körfezi, Somali karasuları açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerin bu tehdidin somut olarak görüldüğü, deniz haydutluğu ve silahlı soygun olaylarının yaşandığı deniz alanları olduğuna işaret etti.

Deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerinin, her şeyden önce can ve mal emniyetini tehdit ettiğine dikkati çeken Bozkır, bu eylemlerin insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılmasını da güçleştirdiğini söyledi.

Bozkır, tezkerenin konusu olan bölgelerde, çok daha büyük güvenlik sorunları olduğunu dile getirerek, "Aden Körfezi ve Somali açıklarında Somali'nin egemenliği altında bulunan deniz alanlarının yeterince kontrol edilememesi, siyasi istikrarsızlık sonucu oluşan hükümet ve otorite boşluğu, bölgede ekonomik sorunlarla boğuşulması, modern teknolojik imkanlara sahip olan deniz haydutlarının açık denizlerdeki geniş bir sahada faaliyet göstermeleri ve haydutların tutuklanıp yargılanması konusunda karşılaşılan sorunlar bu deniz haydutluğu ve silahlı soygun olaylarının artmasının başlıca nedenleri olarak sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerin, deniz taşımacılığının oldukça canlı olduğu ve dünya ticaretinin önemli bir bölümünü temsil eden güzergahlardan biri olduğunu belirten Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerden yıllık ortalama 22 bin adet ticaret gemisi geçiş yapmaktadır. Bu geçişler, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 14'üne, dünya petrol ihracatının yüzde 26'sına karşılık gelmektedir. Avrupa 'ya gelen petrolün yüzde 30'u, ABD ve Avrupa'ya giden toplam petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 18'i bu bölgeden geçmektedir. Türkiye'nin gelişen ekonomisiyle bağlantılı biçimde artan dış ticaret hacminin sonucu olarak, bu bölgelerden geçen Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı gemi sayısı da giderek artmakta ve bu güzergah daha da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bölgelerden geçiş yapan ticari gemi sayımız bugün bin civarına ulaşmıştır. Bölgedeki 80 milyar dolara yakın ticaret hacmi, ülkemizin ticaret hacminin yaklaşık yüzde 20'lik kısmına denk gelmektedir.

Söz konusu bölgedeki yoğun deniz trafiği epeydir deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerinin hedefi haline gelmiştir. Dolayısıyla bu deniz alanları bölgesel ve uluslararası bir güvenlik meselesi olmaya devam etmektedir. Türkiye bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın tesisine ve korunmasına, gerek yürüttüğü ilkeli dış politika, gerek uluslararası terörizm ile etkin mücadelede sergilediği tutum çerçevesinde azami hassasiyet ve gayret göstermektedir. Bu temelde ülkemiz, deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine özel bir önem atfetmektedir. Bu alandaki çabaları başından beri destekleyen Türkiye, uluslararası planda yürütülen çalışmalara aktif olarak katılmakta ve katkıda bulunmaktadır."

Bozkır, geçen süre zarfında Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında seyreden Türkiye ile bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması amacıyla askeri önlemlerin yanı sıra sivil planda da somut bütünleyici adımlar atıldığını anımsattı.

"Herhangi bir kara harekatında görevlendirilmedi"

TBMM kararı çerçevesinde bölgede görevlendirilen Deniz Kuvvetleri unsurlarının, deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişilere yönelik, Somali toprakları üzerinde herhangi bir kara harekatında görevlendirilmediğini aktaran Bozkır, hükümetin korsanlık/deniz haydutluğu ile mücadelede sürdürdüğü bu çabaları destekleyici nitelikte Somali'ye yardımlarını hız kesmeden devam ettirdiğini bildirdi.

Bozkır, "Korsanlık meselesinin çözümü, denizden ziyade karada uygulamaya konulacak güvenlik ve istikrar politikalarıyla mümkün olabilecektir. Bu hedefe yönelik olarak, Somali'nin iç düzeninin sağlanması, refah ve huzura kavuşturulması gerekmektedir. Hükümetimiz Somali'de kapsamlı bir strateji yürütmektedir. Somali'yi uluslararası gündemin bir parçası haline getirmek, Somali'ye insani yardım, kalkınma ve altyapı projeleri, siyasi uzlaşma ve güvenlik/askeri alanlarında destek vermek, söz konusu stratejimizin unsurlarıdır." dedi.

Türkiye'nin, Somali'nin geleceğinin şekillendirileceği bu dönemde de Somalilerin yanında yer almaya, onları desteklemeye ve yeniden ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Bozkır, Somali'de güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılmasının, ilk önceliği oluşturması gerektiğini bildirdi. Bozkır, Türkiye'nin, bu sektöre de önemli maddi kaynak tahsis ettiğini dile getirerek, "Bir yandan korsanlıkla mücadeleye katkıda bulunurken diğer yandan korsanlığa yol açan olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla Somali'ye yönelik bütüncül bir strateji izlenmektedir." diye konuştu.