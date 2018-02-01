Aden'i kaybetme tehdidiyle karşı karşıyalar!

Yemen'de yönetim karşıtı Husiler tarafından yaklaşık üç yıl önce işgal edilen başkent Sana'yı geri almaya çalışan meşru hükümet, şimdi de geçici başkent Aden'in kontrolünü kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Husilere karşı birlikte hareket ettiği ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı silahlı gruplarla girdiği çatışmalar, meşru hükümetin geçici başkent olarak kullandığı Aden'deki varlığını tehdit ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği ve Suudi Arabistan 'ın zımni olarak onaylandığı iddia edilen SGK , sadece iki gün süren çatışmaların ardından Aden'in büyük kısmında kontrolü ele geçirdi.

Bu noktada SGK'nin başta BAE olmak üzere Suudi Arabistan 'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçleri tarafından gizlice desteklendiği de ortaya atılan iddialar arasında.

Kendisini uluslararası toplumun Yemen 'de barışı sağlamak için öncülük edeceği herhangi bir anlaşmaya taraf olan siyasi aktörlerden birisi olarak kabul ettirmek isteyen, eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi'nin başkanlığını yaptığı SGK, meşru hükümetin kentteki yönetim merkezi Meaşık Sarayı'ndaki varlığına da gözdağı vermeye başladı.

Aden'deki "darbe girişimi"

SGK'ye bağlı silahlı gruplar, meşru hükümetin geçici başkent olarak kullandığı Aden'in büyük bölümünü pazar günü yoğun çatışmaların ardından ele geçirmişti.

Söz konusu ayrılıkçı grupların arkasında BAE'nin olduğu iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Hadi başkanlığındaki hükümet, Aden'de askeri üstünlüğü elde etme ve başbakanlığı ele geçirme çabalarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş ve "kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacağı" mesajı vermişti.

Husilere karşı savaşta Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki ise BAE'nin Yemen krizi konusundaki tutumunun koalisyondaki diğer ülkelerle aynı olduğunu öne sürmüştü. BAE de Aden'deki olayların arkasında olduğu yönündeki iddiaları yalanlamış ve Arap koalisyonuyla hareket ettiğini açıklamıştı.

Uluslararası basın, BAE'nin Yemen'deki ayrılıkçı gruplara destek verdiği iddialarını, Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülkedeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Islah Hareketi'ne ılımlı yaklaşımı ile ilişkilendiriyor.