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Aden Havalimanı'nda bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 22:14 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 22:15

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.


Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, AA muhabirine, Aden Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.
 
Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.
 
Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti.
 
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Aden bombalı saldırı Yemen
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