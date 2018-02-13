Adem Kılıçcı kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Survivor 2018 All Star'da yarışan Adem Kılıçcı ile ilgili merak edilenleri derledik. İşte dikkat çeken yarışmacı Adem Kılıçcı'ya dair tüm bilgiler...

Survivor yarışmasının önceki sezonlarında adından sıkça söz ettiren Adem Kılıçcı'nın hayatı merak edilir oldu. Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı bu sene de oldukça iddialı halleriyle dikkat çekiyor. İşte Adem Kılıçcı kimdir sorusunun cevabı...

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 05 Mart 1986, Ağrı doğumlu, Türk boksör. İstanbul 'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya 'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir.Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı.

Büyük finalde KKTC de 2. olmuştur.

Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)

2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)

2012 1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.

2.turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.

Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.

Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye olmuştur ve aldığı derece (5.'lik) iptal edilmiştir.

2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır (Mersin)