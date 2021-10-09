Adem Keskin kimdir? Sağlık Bakanlığı’ndaki görevinden alınan Adem Keskin’in özgeçmişi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararların 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı. Keskin'in yerine ise Hüseyin Dündar atandı. Peki Adem Keskin kimdir?

Adem Keskin kimdir?

1963 yılında ARTVİN- Ardanuç’ta doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır.1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Milli Güvenlik Akademisi (40. Dönem) eğitimini tamamladı.

Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde 1988- 1989 yıllarında Raportör; 1990- 2001 yıllarında Hukuk Müşaviri olarak çalıştı.



2001- 2012 yıllarında I. Hukuk Müşavirliği,

2012 – 2014 yıllarında Sağlık Politikaları Kurulu Üyeliği,

2014 –2015 yıllarında Müsteşar Yardımcılığı,

2015 –2016 yıllarında mülga Denetim Hizmetleri (şimdiki Teftiş Kurulu) Başkanlığı,

2016 - Temmuz 2018 yıllarında Sağlık Politikaları Kurulu Üyeliği,

Temmuz 2018- Ocak 2019 tarihlerinde I. Hukuk Müşavirliği görevlerini ifa etti.



Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin ilga edilmesiyle Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş olarak atandı ve 19/8/2019 tarihine kadar görevlendirme suretiyle Bakan Müşaviri olarak çalıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın Sürekli Kurulları Sağlık Meslekleri Kurulu, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Yüksek Sağlık Şurası (mülga)

Ticaret Bakanlığı Reklâm Kurulu

Başbakanlık (mülga) İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu.



Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümünde 2000- 2004 yıllarında İşletme Hukuku ve Sağlık Hukuku dersleri verdi.

Çoğunluğu hukuk ve sağlık alanında olmak üzere, çok sayıda Kongre, Sempozyum ve Panellere katıldı ve sunumlar yaptı.