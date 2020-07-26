Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman, saat kaçta? AKS sonuçları ne zaman açıklanır? AKS sınav giriş yeri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında görev yapan aday öğretmenler için aday kaldırma Sınavı (AKS) bugün yapılacak. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman, saat kaçta? AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS AKS sınav giriş yeri sorgulama...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında görev yapan aday öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 81 İl merkezinde bugün yapılacak. Sınava katılacak aday öğretmenler AKS sınav giriş yerleri MEB BİS sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman, saat kaçta? AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS AKS sınav giriş yeri sorgulama...

2020 AKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan olan Adaylık Kaldırma Sınavı bugün gerçekleşecek. AKS sınavı, Saat 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak.

AKS sınavı 120 dakika sürecek ve adaylar en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Adaylar sınavda yanlarında sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekiyor.

AKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AKS giriş belgesi www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI-AKS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.