Adaylık kaldırma sınavı 2020 sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları nereden sorgulanır?

Adaylık kaldırma sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asil öğretmenliğe geçiş için yapılan öğretmenler tarafından yoğun bir şekilde soruluyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenerek, 26 Temmuz’da yapılan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Adaylık kaldırma sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Corona virüsü salgını kapsamında 26 Temmuz’da yapılan Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları merakla bekleniyor. MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin asil öğretmenliğe geçmesini sağlayan Adaylık kaldırma sınavı sonuçları açıklandı mı henüz açıklanmadı. Peki, MEB Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne sonuçları zaman açıklanacak? İşte Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında merak edilenler…

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın üzerinde 14 iş günü geçti. Açıklanan tarihlere göre bugün ya da yarın AKS sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

ADAYLIK KALDIRMA SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

1. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

2. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

3. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

5. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

6. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.