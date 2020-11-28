Gazetevatan.com » Gündem » Adana'yı yasa boğan ölüm! Gözyaşları arasında toprağa verildi
Adana'yı yasa boğan ölüm! Gözyaşları arasında toprağa verildi
Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül’ün kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden 8 yaşındaki kızı Duru Balım, gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Refik Gül, eşinden sonra ikinci kez kanser hastalığına yenik düştüklerini belirterek, "Rabbim verdi, rabbim aldı. İnşallah öbür dünyada buluşacağız" dedi.
2017’de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül’ü kaybeden Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül, 2018 yılında hastaneye götürdüğü kızı Duru Balım’ında yapılan testler sonucu kanser hastası olduğunu öğrendi.