Adana yangını son durum! Adana kozan orman yangını söndürüldü mü?

Adana'daki yangına çevre illerden ekiplerin desteği ile müdahale sürüyor. Yangından etkilenen 8 köy ve 800 hane boşaltıldı. Bakan Pakdemerli yangının seyrine ilişkin, ''Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün'' dedi. Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, ''Sabotaj ihtimali ağır basıyor'' açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Öte yandan devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

Elban, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere, saat 13.00 sıralarında birkaç ayrı noktada yangın başladığını ve halen kontrol altına alınmadığını söyledi.

Yoğun poyrazın da etkisiyle kuzeyden başlayan yangının güneye doğru hareket ettiğini dile getiren Elban, şöyle konuştu:

"Belli dönemlerde yangının yoğunluğu artmakla birlikte biz kontrol altına alacağımızı düşünürken, rüzgarın süratini arttırması neticesinde şu an henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor. Maalesef henüz kontrol altına alamadık ancak şu ana kadar yangında sevindirici olan bir taraf varsa Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız söz konusu değil. Bu bizi rahatlatan bir şey. Ülkemizin bu kadar akciğerinin yanmasına rağmen sevindirici ya da rahatlatıcı tarafı bu."

"İHA'MIZ SÜREKLİ YANGIN BÖLGESİNİ İZLİYOR"

Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözü, belediyeye ait itfaiye ve iş makinelerinin alanda olduğunu belirten Elban, yangına sürekli müdahale edildiğini aktardı.

Elban, akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu an bir İHA'mız sürekli yangın bölgesini izliyor ve anlık veri aktarımında bulunuyor. Jandarmamız, komando timlerimiz, takviye birliklerimizle hem köylerimizin takviyesini yapıyoruz hem burada herhangi bir can güvenliği oluşmasın diye arkadaşlarımız sürekli tedbirler alıyor. Trafik düzenlemesi yapıyor. Ancak biraz önce yangının yoğun olduğu bölgeden de geliyoruz. O bölgede rüzgar çok fazla. Dolayısıyla bu da yangının yavaşlamasına engel oluyor ve maalesef kontrolü de çok güçleştiriyor. Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız burada çaba içerisindeler. Köylülerimiz de ilave bir mağduriyet yaşamasınlar diye kendilerine Kozan ilçemizde kalacakları yerler de temin ettik. İhtiyaç olacak barınma ve iaşeyle ilgili her türlü tedbir de alındı. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması."

Vali Elban, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya da "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. O ancak yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde yanıt verdi.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

YANGINDA EVİ YANDI, HAYVANLARI TELEF OLDU

Dün saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını, hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının söndürülmesi için bölge halkı da destek verdi. Çevre mahallelerdeki evler tahliye edilirken, yangında çok sayıda ev yandı ve çiftliklerdeki hayvanlar telef oldu. Yangının etkili olduğu Karahamzalı Mahallesi'ndeki evi yanan Hatice Eroğlu (46), 9 küçükbaş ile 3 büyükbaşının alevler arasında kalarak, telef olduğunu belirtip, gözyaşı döktü.