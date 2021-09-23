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Adana ve İstanbul’da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var....

ADANA (AA) -  |  23 Eylül 2021 Perşembe - 7:34 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 7:34

Adana ve İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri,  terör örgütü DEAŞ’ın operasyonlarla dağılan “Yamaçlı grubu”nun yeninden faaliyete  geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etti.
 
Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Adana’da 12,  İstanbul’da ise 2 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı  kararı verildi.
 
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler söz  konusu adreslere baskın düzenledi.
 
Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler bazı şüphelileri  gözaltına aldı.
 
Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet  müdürlüğüne götürüldü.
 

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